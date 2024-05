Il Giro d' Italia incorona Pogacar - l' ultima tappa a Roma la vince Merlier in volata

Giornata di festa a Roma per Il Giro d’Italia e per Tadej Pogacar che ha vinto ufficialmente la corsa rosa. L’ ultima tappa è andata al belga Merlier che ha bruciato allo sprint Milan. IL Giro d’Italia incorona Pogacar : LA CRONACA DELL’ ULTIMA tappa Clima rilassato nel gruppo dove, ... sport.periodicodaily

Giro: Pogacar 'sono superfelice, ora non voglio sogni finiscano' - giro: pogacar 'sono superfelice, ora non voglio sogni finiscano' - Intanto però mi prendo qualche giorno di riposo, e non vedo l'ora". Così Tadej pogacar dopo aver vinto il suo primo giro d'Italia. "Poi ci sarà la seconda parte della stagione - dice ancora pogacar - ... ansa

