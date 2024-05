Il gesto di Pogacar con Pellizzari fa piangere i telecronisti in diretta al Giro | Che bello - basta

In salita Pogacar non ha guardato in faccia nessuno, andando a superare prima del traguardo anche l'ottimo Giulio Pellizzari che ha dovuto desistere di fronte all'imponenza della maglia rosa. Ma alla fine è stato ricompensato nel modo più bello. fanpage

Giro d’Italia, sempre e solo Pogacar: la festa di Bassano, i record e l’attesa del Tour - Giro d’Italia, sempre e solo pogacar: la festa di Bassano, i record e l’attesa del Tour - E sempre, e solo, sempre solo, sempre pogacar. La sesta vittoria di tappa è quella della consacrazione finale, è quella annunciata, “domani attacco”. Non è mai se con lui, è sempre quando. Ai -36, con ... repubblica

PILLOLINE A PEDALI. GRAN FINALE A ROMA, E' LA SESTA VOLTA PER IL GIRO - PILLOLINE A PEDALI. GRAN FINALE A ROMA, E' LA SESTA VOLTA PER IL GIRO - E rieccoci a Roma, per la frazione conclusiva del Giro d'Italia numero 107. L'ultima tappa è divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di ... tuttobiciweb

Giro d’Italia, Pogacar un cannibale a Roma: oggi l’ultima tappa all’ombra del Colosseo - Giro d’Italia, pogacar un cannibale a Roma: oggi l’ultima tappa all’ombra del Colosseo - In quest’ultima occasione, una spettatrice lanciò un cappellino verso la sua ruota posteriore, un gesto sconsiderato. pogacar, però, non ne ha fatto un dramma: «Bisogna essere preparati anche a questo ... ilmessaggero