Il Fano rialza la testa Pesaro può festeggiare

(Di domenica 26 maggio 2024) Una rotonda vittoria per 18-8 in gara 2 a Pianoro ha rilanciato le azioni delBaseball ’94 (foto) nel borsino del girone C di serie B, dove i ragazzi allenati dal tecnico venezuelano Diego Torres avevano visto calare le proprie quotazioni dopo le due sconfitte rimediate sul diamante del Baseball Arezzo ed il 10-1 subito in gara 1 con gli emiliani. In classifica la giovane formazione fanese è adesso appaiata ai Lancers di Lastra a Signa con un bilancio di tre vittorie e sette sconfitte. con 300. Alle loro spalle chiudono la graduatoria i sammarinesi della Titano Bears 3D Print con .200, mentre appena più su delBaseball ’94 stazionano la stessa Pianoro ed il Rimini 86 con 500. Nel prossimo turno, in cartellone domenica 26 maggio, gli arancioneri torneranno finalmente a giocare al Seagulls Stadium ospitando proprio i riminesi. Serie C. Una bella prova di carattere permette la prima vittoria del girone di ritorno per la squadra del Baseball Clubcontro il Torre Pedrera per 4 a 2.