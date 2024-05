(Di domenica 26 maggio 2024) La preoccupazione del leader dei camalli genovesi per l’inchiesta: “L’ente deve deliberare attraverso il board, non può bloccarsi”.

Il console Benvenuti: “Delibere da approvare, l’authority non fermi la sua attività” - Il console benvenuti: “Delibere da approvare, l’authority non fermi la sua attività” - «È al lavoro, console» «Certo, come tutti i sabati, fino all’una» risponde Antonio benvenuti, da 15 anni alla guida dei soci della Compagnia Unica e da più di cinquanta sulle banchine del porto di ... genova.repubblica

Ushuaïa istruzioni per l’uso: guida per clubber ai migliori party di Ibiza - Ushuaïa istruzioni per l’uso: guida per clubber ai migliori party di Ibiza - Dal 20 giugno al 26 settembre, invece, il giovedì sale in console Martin Garrix, uno dei talenti più iconici della musica dance, mentre il venerdì dal 31 maggio al 13 settembre (tranne il 7 giugno, ... style.corriere

Jaguar F-Pace 2.0 D 204 CV AWD aut. R-Dynamic SE nuova a Ravenna - Jaguar F-Pace 2.0 D 204 CV AWD aut. R-Dynamic SE nuova a Ravenna - Annuncio vendita Jaguar F-Pace 2.0 D 204 CV AWD aut. R-Dynamic SE nuova a Ravenna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ... automoto