Il cielo adatto per una svolta in carriera | le stelle di Branko - per chi sarà una domenica unica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopo segno per segno di26 maggio Ariete Una settimana attivissima si conclude con l'invito della Luna passata in Capricorno e quadrata a Marte, unadi relax. A dire il vero, il richiamo del lavoro e affari è sempre forte, anzi aumenta la voglia di successo, però la vostra salute risente dell'impulsività con cui affrontate la vita. Nascono quelle persistenti emicranie che conoscete molto bene, quindi rilassatevi, lontano dalla città e dall'ambiente di lavoro. Venere è favorevole alla nascita di una nuova storia d'amore, cercate! Quando Ariete cerca, trova Gemelli e Acquario. Toro Luna sulle montagne alte del Capricorno, Venere nel caro Gemelli, Mercurio viaggiatore, Nettuno marinaio… Un giorno ideale per intraprendere un viaggio e per volare, consiglia Urano. Voi amate la sicurezza della vostra casa e la compagnia della solita gente, ma in questo momento astrale dovete diventare più "internazionali".