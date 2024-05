(Di domenica 26 maggio 2024) Ilsi è: è piùdidel 12,7%. È credenza comune considerare che il “grande” sia ciò che distingue gli uomini dagli animali. La capacità di pensiero e le facoltà cognitive hanno consentito al generedi svilupparsi ed evolversi, generando arte e cultura, da Monet a Dante, hanno permesso invenzioni come la ruota, la radio, il telefono e il computer e hanno reso possibili grandi imprese, come lo sbarco sulla Luna. Rispetto ad altri animali di dimensioni simili, ilè gigantesco. Le dimensioni delsono quasi quadruplicate negli ultimi sei milioni di anni trascorsi dall’ultima volta in cui il genere ha condiviso un antenato comune con gli scimpanzé. Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che questa tendenza verso cervelli più grandi si è invertita nell’Homo. Nella specie umana, le dimensioni medie delsi sono ridotte nel corso degli ultimi 100.

Potrebbe sembrare una pittura, la riproduzione di un paesaggio onirico. E, in effetti, è una straordinaria opera d’arte: si tratta infatti di un millimetro cubo di cervello umano ingrandito all’inverosimile. Ricercatori di Google e neuroscienziati dell’Università di Harvard hanno combinato l’imaging cerebrale con l’intelligenza artificiale, ricostruendo le cellule e le connessioni in un tessuto grande quanto mezzo chicco di riso. thesocialpost

Al di là delle teorie al momento è difficile comprendere le cause che hanno innescato la riduzione del nostro cervello. Tutto ruota intorno al periodo, bisognerebbe infatti capire quando è iniziato il processo. Manca una data ufficiale e la documentazione fossile è insufficiente per stabilire il periodo. fanpage

“Il cervello umano si è rimpicciolito, è più piccolo di quello dell’Homo Sapiens. Ecco perché”: il nuovo studio - “Il cervello umano si è rimpicciolito, è più piccolo di quello dell’Homo Sapiens. Ecco perché”: il nuovo studio - In uno studio del 2023, Ian Tattersall, paleoantropologo e curatore del museo di storia naturale di New York, ha monitorato i volumi della scatola cranica degli antichi ominidi nel tempo ... ilfattoquotidiano

L’esercizio fisico può rallentare il declino cognitivo in età avanzata: lo studio fornisce prove promettenti - L’esercizio fisico può rallentare il declino cognitivo in età avanzata: lo studio fornisce prove promettenti - Potenziali implicazioni per le future strategie per la salute del cervello negli esseri umani Anche se lo studio è stato condotto su modelli animali, credono I ricercatori affermano che i risultati ... toscanacalcio

Alcol: quanto tempo impiega il nostro cervello per riparare i danni - Alcol: quanto tempo impiega il nostro cervello per riparare i danni - L’alcol è una sostanza che può avere effetti profondamente negativi sul cervello umano, causando danni che possono variare da temporanei a permanenti. La riparazione di questi danni dipende da diversi ... focustech