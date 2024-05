Il capitano panini Annata incredibile Abbiamo giocato senza alcuna paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) In casa Mens Sana appena finita la gara parla ilEdoardo Pannini, che hastoicamente e ha provato a dare il suo contributo alla squadra nonostante le difficoltà e l’infortunio alla caviglia. "Loro hannouna grande partita ma noitentato di restare sempre lì a contatto – ha detto il numero 4 della ‘Note di Siena’ -.fatto ciò cheprovato a fare per tutta la stagione, ovvero giocarcela. È stata una. Eravamo partiti, parlo di quando dissi che sarei voluto rimanere, lo scorso giugno, quando il futuro era davvero pieno di incognite. Pensare quindi dove siamo arrivati mi rende orgoglioso ma la cosa più bella è stato vedere tutta quella gente al palazzetto per le due gare di finale. Sono davvero orgoglioso di tutti, spiegarlo a parole è difficile". L’amarezza per il ko non deve far passare inosservato ciò che è rinato in questa