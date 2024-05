Il campione di golf Grayson Murray è morto a 30 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Grave lutto per il mondo del: èa soli 30lo statunitense, due volte vincitore di tornei del Pga Tour e numero 58 del mondo. Originario della Carolina del Nord, era stato uno dei migliori giovani del mondo e giocava sul Pga dal 2017. Il suo ultimo successo era stato il Sony Open a gennaio, alle Hawaii. In precedenza aveva vinto il Barbasol Championship in Kentucky nel 2017, all’età di 23Le cause del decesso non state rese note ma si era ritirato dal Charles Schwab Challenge a Fort Worth, in Texas, spiegando di non essersi sentito bene.aveva avuto problemi di ansia, alcol e depressione. “Credo che l’alcol abbia fatto emergere un lato di me che non era me stesso, in un certo senso era il mostro che c’era in me”, aveva confessato in un’intervista, “molte volte ho pensato di arrendermi, di rinunciare a me stesso, al, alla vita, a volte”. “Siamo rimasti devastati nell’apprendere – e abbiamo il cuore spezzato nel condividerlo – che il giocatore del PGA Tourquesta mattina – recita la nota di Monahan -.