Il bullismo lascia cicatrici nel cervello | aumentato rischio di psicosi Studio Università di Tokyo

Disagio adolescenti. Con i Bambini: al via "Non sono emergenza" - Durante la fase più critica della pandemia (marzo 2020-estate 2021), circa 1 studente su 10 delle scuole secondarie ha dichiarato di aver subito episodi di bullismo o cyberbullismo, con un'incidenza

Treviglio, convegno sul bullismo per celebrare i 30 anni del commissariato - L'APPUNTAMENTO. Sabato mattina, 25 maggio, l'incontro per le scuole a teatro. Sul palco poliziotti, giudici, esperti. Studenti in platea In piazza gli stand. La sede della polizia aprì nel 1994. Come

Bullismo e cyberbullismo, sospensioni Possono essere controproducenti, meglio attività culturali e sociali per recuperare il bullo - La Provincia di Bolzano ha introdotto nuove misure per affrontare i comportamenti dei bulli, spostando l'attenzione dalle sospensioni ad altre forme di interventi.