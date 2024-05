Il boato del tuono degli AC DV su Campovolo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Un lampo ha attraversato il cielo di Modena all’imbrunire di sabato 25 aprile. Dopo un interminabile attesa durata 5 anni dal precedente concerto, i leggendari AC/DC sono finalmente saliti sul palco di fronte a 100.000 fan acclamanti e assetati di rock’n’roll. Da quel momento in poi, ilè stato scosso da unincessante di riff e assoli roventi per oltre due ore e mezza di puro delirio hard rock. La band australiana, sulla cresta dell’onda da quasi mezzo secolo, ha trasformato la vasta area dell’ex area di tiro di Modena in un vero e proprio campo di battaglia sonora. Agli ordini del sempreverde Angus Young, l’inarrestabile formazione ha scaricato un arsenale di classici senza soluzione di continuità, facendo mancare il fiato ai presenti.