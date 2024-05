Ieri in Campania | Avellino e Benevento avanzano In 50mila per dire no all’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 25 maggio 2024.– L’vola in semifinale playoff. Dopo la sconfitta dell’andata (1-0) al “Massimino”, la squadra di Michele Pazienza batte sul terreno amico il Catania (2-1). Dopo lo svantaggio iniziale griffato Cianci, i lupi ribaltano gli etnei con le reti di Liotti prima, D’Ausilio poi. I biancoverdi conquistano il passaggio per la semifinale promozione in Serie B, dove affronteranno il Vicenza andata al in casa martedì poi il ritorno al Menti domenica. (LEGGI QUI)– E’ ila staccare il biglietto per la semifinale grazie allo 0-0 maturato al Vanni Sanna. Serata da applausi per Paleari autore di almeno tre interventi decisivi. Sugli scudi anche Simonetti e tutta la difesa. Martedì prossimo ilsfiderà la Carrarese in trasferta nel match di andata. (LEGGI QUI) Caserta – “Questa mattina, un detenuto ristretto nel Reparto Nilo della Casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, ha proditoriamente aggredito un Ispettore di Polizia Penitenziaria”.