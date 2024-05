I Vikings battono Cingoli e festeggiano la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)32 RUBIERA 35 MACAGI: Jaziri, D’Agostino 3, Ciattaglia 3, Mohamed 6, Mangoni 1, Somogyi 3, Mihail, Bordoni, Latini, Strappini 4, Di Benedetto 2, Rossetti 1, Santamarianova, Comapagnucci, Albanesi, Codina 9. All.: EvangelistiRUBIERA: Rivi, Davide Bartoli, Benci 1, Bortolotti, Oleari 3, Kasa 9, Roberto Bartoli 6, Beorlegui 3, Meletti, Giovanardi 1, Moreno 7, Strada 5, Bonassi, Voliuvach, Canelli, Boni, Luca Bartoli. All.: Morelli Arbitri: C. Cardone, L. Cardone, Pasciuto In quel diè festa: isono salvi. Dopo la sconfitta in gara due coi marchigiani del Macagi, e con la serie che era sull’1-1, i rossoblù hanno avuto la meglio con un 35-32, vincendo in trasferta, cosa che negli ultimi tre anni era riuscita veramente poche volte. Serie chiusa, e Rubiera resta così in Serie A Gold, dopo aver vinto alla grande gara 3. Nell’incontro decisivo di ieri sugli scudi Kreshnik Kasa, che dopo i 7 centri in gara due si è superato ieri siglando per ben nove volte.