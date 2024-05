I talenti di Milly fanno flop | gli altri chiudono - lei resta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) L'acchiappanon è un acchiappascolti. Anzi. La terza puntata del programma condotto daCarlucci in prima serata su Rai1 è sprofondata lo scorso venerdì sera sotto il 15% di share raccogliendo poco più di due milioni di spettatori, unassoluto visti i costi di produzione. Oltre il danno la beffa: L'Acchiappaè stato perfino battuto da due «turcate» di Canale 5, ovvero Terra Amara ed Endless Love. Malgrado il deludente risultato della nuova fatica di Carlucci, che segue ildel Cantante Mascherato, non si parla però - almeno per il momento - di chiusura anticipata da parte della Rai. Come invece accadde alla sventurata Chiara Francini e al suo programma Forte e Chiara, cancellato anzitempo malgrado andasse in onda contro la corazzata Chi l'ha visto?, mentre L'Acchiappasi cimenta perlopiù contro Rai 2 e Rai 3 «spente». La chiusura anticipata dello show di Francini, va ricordato, è avvenuta malgrado l'attrice sia considerata «vicina alla Meloni» dopo aver parlato d'ipocrisia della Sinistra a Cartabianca; tanto da vedersi accusare dalla stampa antigovernativa di aver ottenuto il programma in prime time proprio per questa presunta corrispondenza d'amorosi sensi con l'attuale esecutivo.