I sogni del Camerano si infrangono contro il Montemarciano che va in finalissima

(Di domenica 26 maggio 2024) CAMERANESE 12 REAL CAMERANESE: Fatone, Stocchi (12’ st Cola), Baldarelli, Casaccia, Baldini, Baro (12’ st Marchionne), Defendi, Angeletti (40’ st Bocci), Portaleone, Anconetani, Razgui. Panchina: Felicetti, avarucci, Recanatini, Taddei, Domenichetti. All. Pantalone.: Fabrizzi, Rossi, Lucci, Sanviti, Zoppi, Giancamilli, Gramazio (41’ st Lucci), Gorini, Pellonara (17’ st Moschini), Magini (27’ st Passeggio), Silvestrini. Panchina: Parasecoli, Di Prenda, Marchesini, Stefanini, Clementi, Renda. All. Caccia. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 33’ pt Giancamilli, 39’ pt Gorini, 48’ st Portaleone. Ilespugnae vola allaplayoff di Prima Categoria. Finisce nella finale del girone B il sogno Promozione per la Real Cameranese che non riesce a sfruttare i due risultati a disposizione oltre che il fattore campo. Ilnel giro di sei minuti mette al sicuro il risultato nel primo tempo: prima con Giancamilli che al volo dal limite dell’area lascia partire un gran tiro che si insacca a fil di palo.