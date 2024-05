I proiettili alimentati dal laser rivelano una sorprendente durezza del metallo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 26 maggio 2024) La scoperta deidalIl pensiero convenzionale suggerisce che i metalli si ammorbidiscono quando si riscaldano, ma ricercatori hanno dimostrato il contrario. In condizioni estreme, i metalli diventano più duri man mano che si riscaldano.insospettata a temperature elevate Una squadra di ricercatori ha utilizzatoper sparare a bersagli metallici, creando velocità di deformazione estreme. Questo ha evidenziato una proprietà chiamata rafforzamento della resistenza aerodinamica, apportando nuove informazioni per la produzione ad alta velocità e l’ingegneria aerospaziale. Iscriviti a Nature Briefing per restare aggiornato Per ricevere news scientifiche, opinioni e analisi gratuitamente nella tua L'articolo proviene da News Nosh. .