I precedenti I minuti migliori? Tra il 61’ e il 75’ Finora sono arrivati sette centri

(Di domenica 26 maggio 2024) La sfida di stasera al Castellani-Computer Gross Arena tra Empoli e Roma, ultima di questa stagione, si può leggere anche attraverso alcune curiosità statistiche. Prima fra tutte la capacità di far punti di entrambe le squadre una volta passate in vantaggio, con l’Empoli che ha fatto perfino meglio dei giallorossi vincendo l’80 per cento delle gare in cui ha segnato per prima (8 su 10) contro il 75 per centro dei capitolini (18 su 24). Al contrario gli azzurri non hanno mai vinto da situazioni di svantaggio, riuscendo a pareggiare solo in 4 delle 24 occasioni in cuiandati sotto, mentre la Roma ha conquistato 13 punti in rimonta. I giallorossianche la seconda squadra dopo la Fiorentina a segnare più di testa (16 volte) e quella che ha realizzato più rigori dopo l’Inter (11). Se consideriamo poi la distribuzione dei gol nell’arco temporale di una partitada attenzionare particolarmente il primo e l’ultimo quarto d’ora della ripresa quando la Roma ha segnato rispettivamente 12 e 15 gol, mentre l’Empoli ne ha incassati 10 e 9.