I no stadio perdono anche a San Donato | a questo punto decidano i Comuni

(Di domenica 26 maggio 2024) «Inammissibile». Dunque il refer endum consultivo sull'ipotesi del nuovo impianto del Milan a Sannon si farà. A chiederlo erano stati i rappresentanti del “Comitato No”, ma il Collegio dei Garanti dell'amministrazione comunale, chiamato a esprimersi in merito, ha dichiarato inammissibile la richiesta, chiudendo così l'iter previsto dal “Regolamento per la disciplina dei Referendum comunali”. Fra le motivazioni del no alla consultazione popolare il Collegio evidenzia come «il quesito referendario» sia diretto «ad incidere su materia di competenza non esclusiva del Comune di SanMilanese e, in ogni caso, sarà oggetto di variazione della pianificazione urbanistica comunale, constatazioni che pongono in rilievo il profilo di inammissibilità dell'iniziativa referendaria». Al di là delle considerazioni “tecniche” dei Garanti, chiamati ad esprimersi sulla base di norme e leggi, quindi senza mettere in discussione la validità dello strumento partecipativo (cioè il referendum), quell'«inammissibile» rimette al centro del dibattito tanto il ruolo della politica quanto quello delle amministrazioni comunali, troppo spesso ostaggi dei «partiti del no» a prescindere, qualunque sia l'opera da realizzare.