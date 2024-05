I migliori würstel senza conservanti | la classifica definitiva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 26 maggio 2024) Lo sanno anche i sassi. Isono i salumi più processati, più costruiti e pieni di tante cose, troppe. Zuccheri,, aromi di sintesi, gelatine, antiossidanti chimici e correttori di acidità. C’è ancora chi aggiunge additivi che non sono proprio delle mammolette e non usa quasi più nessuno, come i polifosfati e il glutammato di sodio. Se dei nitrati e dei nitriti,potenzialmente cancerogeni, difficilmente se ne può fare a meno (in genere neiviene usato il nitrito di sodio, l’E250), si dovrebbero evitare i polifosfati e altri addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti, accusati di interferire sull’assorbimento di alcuni minerali, in particolare del calcio, con il rischio di rachitismo per i bambini e di osteoporosi per gli anziani. Come pure il glutammato di sodio, il classico esaltatore di sapidità, che può provocare asma, allergie e, secondo alcune ricerche scientifiche, disturbi neurologici e danni alle cellule cerebrali.