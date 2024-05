I migliori bar di Venezia - la nostra selezione di locali storici della Serenissima

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di domenica 26 maggio 2024) Città romantica e dal grande fascino,è un dipinto in cui perdersi fra canali e musei. Tra un giro in gondola e la visita a luoghi di interesse non manca il tempo per una piacevole pausa in uno dei bar più belli del capoluogo veneto. Posta al Nord- Est dello Stivale, la laguna di ...

Al via la prima sperimentazione di 30 giornate, a partire dal 25 aprile 2024, per il ticket di ingresso a Venezia - qui vi abbiamo spiegato come funziona. Ad ogni modo il contributo è dovuto per la fascia oraria che va dalle 8. gamberorosso

In Friuli Venezia Giulia, tra i territori e relative denominazioni particolarmente vocate per la produzione di grandi vini bianchi e non solo - oltre al Collio, ai Colli Orientali, al Grave, ai preziosi passiti Picolit e Ramandolo, al Refosco -, c'è una piccola appendice che scivola verso Trieste, costeggiando l’Adriatico al confine con la Slovenia: il Carso. gamberorosso

LBA - Virtus Bologna vs Reyer Venezia gara 2: dove vederla in TV, diretta - LBA - Virtus Bologna vs Reyer venezia gara 2: dove vederla in TV, diretta - Dopo l'emozionante 103-89 deciso all'overtime tra la Virtus Bologna e la Reyer venezia in gara 1 si torna questa sera alla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 20:45, per la seconda partita della ... pianetabasket

“No Grandi Navi”: a Venezia torna la protesta contro il terminal in costruzione a Marghera - “No Grandi Navi”: a venezia torna la protesta contro il terminal in costruzione a Marghera - È tornato in acqua dopo diversi anni il popolo “No Grandi Navi” a venezia, il movimento che dopo una lunga serie di partecipatissime manifestazioni era riuscito, nel 2021, a spingere il governo (Dragh ... ilfattoquotidiano

Sanità nelle città italiane, la classifica: quanto spende lo Stato per gli ospedali - Sanità nelle città italiane, la classifica: quanto spende lo Stato per gli ospedali - Le città italiane presentano differenze significative in tema di sanità mentre la spesa pubblica rallenta in tutto il Paese ... quifinanza