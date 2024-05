I greci dal cuore viola Da Batigol alla finale | Il sogno di una vita

(Di domenica 26 maggio 2024) Se c’è qualcuno che sta aspettando più di altri ladi Conference tra Olympiakos e Fiorentina è senz’altro il ‘Cluba’. Padroni di casa, a caccia di un’emozione irripetibile. Lontani dFiorentina, la loro fede è incrollabile. Circa 650 gli iscritti. Diversi ad Atene, altri sparsi qua e là, isole comprese. Logico constatare che all’Agia Sophia saranno in tanti, tutti quelli che sono riusciti a trovare il biglietto. Giannis Pavlou è il fondatore delClub ellenico: "Sto cercando di farlo crescere il più possibile e sicuramente questa è l’occasione giusta per farlo. Siamo tutti in fermento per questa. Parlo spesso con tanti iscritti, abbiamo diverse idee per espanderci ancora di più". Il club non è di certo fra i più piccoli in Europa... "Ci ritroviamo spesso insieme, guardiamo le partite di campionato e quelle europee. Non ci perdiamo un match. Con chi non riesce a raggiungerci commentiamo le partite tramite i social".

