I giovani e ’Tutta la vita davanti’ Cala il sipario sul festival al Dialma

(Di domenica 26 maggio 2024) Giornata conclusiva, dopo il successo delle due precedenti, per ‘Tutta lateatrale targato Scarti, di scena alRuggiero, con la direzione della regista spezzina Alice Sinigaglia. Oggi alle 19, da non perdere lo spettacolo ‘Amadriadi, misteriose creature mitologiche che si fondono in modo indissolubile con gli alberi’. La performance della compagnia Michele Ifigenia/Tyche, coproduzione Aiep Ariella Vidach, è un’evocazione visiva che mescola la fragilità umana con la forza immutabile della natura, per poter donare allo spettatore un momento di sospensione: la cristallizzazione di una metamorfosi. Alle 19.30 nel foyer si terrà la presentazione del laboratorio di critica teatrale ‘Play the Critic!’ (ingresso gratuito) a cura della rivista di critica milanese Stratagemmi Prospettive Teatrali: gli spettatori potranno ricevere la pubblicazione cartacea esito del percorso di osservazione della stagione di Fuori Luogo 13 La Spezia e del Teatro degli Impavidi di Sarzana con oltre 20 studenti delle scuole superiori spezzine.