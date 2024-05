I danni della peste suina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 26 maggio 2024) A causadiffusione del virus tra i cinghiali, sono a rischio anche gli allevamenti di maiali e i salumi italiani - una delle nostre eccellenze alimentari. Molti Paesi nel mondo hanno bloccato l’import, con una perdita di 500 milioni di euro. È come scendere in pista con una Ferrari col freno a mano tirato. Peraltro tra Mirandola, Modena, Fiorano e Maranello, le terre«rossa», deviando per Castelvetro, Formula 1 e suini si danno la mano. La Ferrari in questo caso sono i nostri magnifici quattro: i prosciutti Dop Parma, San Daniele, Toscano e Veneto che hanno stravinto l’anno scorso il gran premio dell’export. Messe tutte insieme le «cosce» fatturano 1,8 miliardi di euro con il «Parma» che vale il 75 per cento. Tutti i salumi italiani sono in crescita sui mercati esteri: ne abbiamo inviati oltreconfine per quasi due miliardi e se la mortaè la regina del mercato, i grandi prosciutti sono l’avanguardia insieme a gioielli come il Carpegna, il Jambon de Bosses, il Culatello di Zibello.