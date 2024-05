I club desiderano allenatori meno ostici - non vogliono più i Conte e i Mourinho Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Per ilsta emergendo una tendenza nel calcio europeo. “Una nuova generazione di proprietari dipreferisce una nuova generazione di manager“. In altri termini, superato il modello del manager alla Ferguson, adesso idella Premierche si concentrino esclusivamente sull’aspetto sportivo. United, Chelsea sono solo due dei tantialla ricerca di un allenatore di “nuova generazione”. Il Liverpool ha già scelto Slot per esempio. Il nuovo modello di allenatore ricercato in Premier “I nuovi proprietari preferiscono avere un allenatore collaborativo che lavori con la rosa della prima squadra, scelga i giocatori, trasmetta il tutto in modo convincente ai media e conosca i limiti della rosa. Lo si può vedere nel tipo diche vengono identificati per United e Chelsea“. In tre parole: giovane, aziendalista e carismatico. I nomi in voga in Premier League per adesso sono Kieran McKenna, Enzo Maresca e Thomas Frank.