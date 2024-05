I 6 migliori Salice Salentino Rosso scelti dal Gambero Rosso

Incredibile ma vero, a Napoli e nel resto della Campania da qualche anno a questa parte si assiste, non senza un certo stupore, al proliferare delle pizzerie a taglio, format tipicamente romano e quindi non esistente tradizionalmente, ma va forte anche quella alla pala, specialmente quella ad alta idratazione, che si può trovare pure nelle pizzerie classiche, accanto a quelle napoletane e al padellino. gamberorosso

Come abbiamo potuto constatare in occasione delle degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024 di Gambero Rosso, il tessuto produttivo della provincia di Bolzano in Alto Adige si segnala per la consapevolezza con cui i produttori stanno affrontando le nuove sfide, che non riguardano solo il cambiamento climatico o l’improvvisa volatilità dei mercati, ma soprattutto la gestione del territorio, lo sviluppo delle sue potenzialità e il passaggio da una produzione che soddisfa le richieste del cliente ad una che valorizza il legame fra i molti vitigni coltivati e le esposizioni che ad essi meglio si adattano.

