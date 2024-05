Humbert-Sonego - Primo turno Roland Garros | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Questa mattina alle 11, sul campo Suzanne Lenglen, Lorenzoaffronta Ugonella sfida valida per ildel. Un incontro da non perdere e che mette subito alla prova l’italiano con un avversario di livello. In caso di passaggio delsi potrebbe dire di un ostacolo superato, ma è inutile fare previsioni adesso. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inla sfida: leCrediti foto: FITP FacebookQuesto sarà il sesto incontro tra i due e per il momento nei precedenti è in vantaggio il francese. Tre successi per lui contro i due di. L’ultimo confronto si è verificato a Montecarlo e fu vinto dain tre combattuti set. Insomma, fin da subito un buon banco di prova perche spera di trovare modo di riscattare un inizio di stagione in singolo con tanti alti e bassi.