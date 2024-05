Holden e Sarah spengono i rumor su loro | Ci dispiace deludere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 26 maggio 2024)oggi pomeriggio sono stati entrambi ospiti della puntata di Verissimo dedicata alla 23esima edizione di Amici e anche in questa occasione hanno deciso di mettere i puntini sulle i: franon c’è nessuna svolta romantica. Lei ha confermato che si tratta di amicizia fra le pagine di Cosmopolitan, lui ai microfoni di WittyTv, ma dato che la speranza è sempre l’ultima a morire Silvia Toffanin glielo ha comunque chiesto. La risposta non è però cambiata. “Come va l’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo, mi sto concentrato nel mio percorso, è tutto molto tranquillo”, ha esordito, “Nell’album ho fatto una dedica a, io e lei abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia.