Holden a Verissimo | Con Sarah una grande amicizia | Video Mediaset

David Gandy a Verissimo ha ammaliato tutti con il suo fascino. Gandy ha sottolineato che potrebbe vivere in Italia e che ama il nostro Paese. Successivamente ha parlato dell’amore per le sue figlie e dei suoi progetti. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. superguidatv

Gigi D’Agostino a Verissimo ha sottolineato: “Sto meglio, ma la paura non va mai via”. Il capitano della musica dance, per la sua prima intervista per la tv italiana, ha raccontato il suo calvario causato da un grave problema di salute che l’ha tenuto lontano dalle scene dicendo: “Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto.

