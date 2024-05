Ho un appuntamento - poi il decesso | si indaga sulla morte del marito di Francesca Donato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 26 maggio 2024) È ancora misterodi Angelo Onorato,dell'eurodeputata, trovato senza vita nella sua auto a Palermo, nella zona di via Ugo La Malfa, con una fascetta al collo, come quelle usate dagli elettricisti. Tutte le piste restano aperte, ma la moglie è sicura: "Me l'hanno ucciso". Anche la figlia sui social ha voluto ribadire questa tesi: "Mio papà non si è suicidato, che nessuno osi dirlo". Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore dell'uomo, che era titolare di un negozio di arredamenti.