Ho già capito | la gaffe di Mara Venier con i Ricchi e Poveri

(Di domenica 26 maggio 2024) Clamorosaa Domenica In, quandoha intervistato i. A far sorridere tutto lo studio una battuta che la conduttrice ha fatto su Angelo. Parlando di quando erano fidanzati da giovani, infatti, Angelo e Angela hanno mostrato una foto che li ritraeva insieme in spiaggia mentre erano in costume. E immediatamente laha commentato lo scatto complimentandosi col cantante. A quel punto Angelo sarebbe apparso in leggero imbarazzo. Ma la conduttrice ha subito cercato di metterlo a suo agio dicendo che il riferimento era alla sua acconciatura. Angela, invece, dopo aver sentito le parole della, ha subito commentato: "Io ho giàperché dici complimenti!". A quel punto sono scoppiati a ridere tutti in studio.

Spumeggiante, verace e sempre sul filo dell’ironia e del doppio senso. Mara Venier è la regina della Domenica e a “ Domenica In” accadono, durante la diretta, mille imprevisti che però ne hanno reso un marchio di fabbrica per lo stile “ Venier ” su Rai 1. Non ultima una simpatica gaffe della ... ilfattoquotidiano

Dopo tanta attesa finalmente si è alzato il sipario della Malmo Arena, in Svezia, per l’ Eurovision Song Contest 2024 , l’evento europeo più importante per la musica. Ad aprire le danze sono stati: Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con “Fuego”, lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel ... ilfattoquotidiano

In zona nomination durante la diretta de L'Isola dei Famosi, l'attore di Terra Amara , Aras ha fatto una gaffe piccante L'articolo Aras e i problemi con l’italiano! L’attore di Terra Amara fa una gaffe piccante in diretta proviene da Novella 2000. novella2000

Domenica In, imbarazzo coi Ricchi e Poveri: Mara, che gaffe! - Domenica In, imbarazzo coi Ricchi e Poveri: mara, che gaffe! - Durante l'ospitata dei Ricchi e Poveri a Domenica In mara Venier ha fatto un commento su Angelo che ha creato un momento di evidente imbarazzo. gossipetv

Mike Bongiorno, la moglie Daniela Zuccoli a Domenica In. Mara Venier richiama il pubblico: «Ci vuole rispetto, fate silenzio» - Mike Bongiorno, la moglie Daniela Zuccoli a Domenica In. mara Venier richiama il pubblico: «Ci vuole rispetto, fate silenzio» - Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno è ospite di Domenica In in occasione dei 100 anni del padre della televisione italiana. «Siamo stati insieme 40 anni, quando ... ilmessaggero

Mara Venier sbotta a Domenica In: “Chiedo rispetto e silenzio”/ Puntata difficile, gaffe e problemi tecnici - mara Venier sbotta a Domenica In: “Chiedo rispetto e silenzio”/ Puntata difficile, gaffe e problemi tecnici - Puntata non facile quella di oggi di Domenica In che ha visto mara Venier alle prese con gaffe, problemi tecnici, disguidi con gli autori ed anche un duro sfogo durante l’intervista con Daniela ... ilsussidiario