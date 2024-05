Highlights ventunesima tappa Giro d’Italia 2024 | trionfa Merlier VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilcon glidellae ultimadel: ecco come è andata la frazione con arrivo e partenza da Roma. Arriva a quota tre anche Tim, proprio come Jonathan Milan, che oggi è sfortunatissimo e a causa di un problema meccanico deve faticare per tornare in testa al gruppo salvo poi arrendersi al belga, giungendo comunque in seconda posizione. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. .