Highlights e gol Atalanta-Torino 3-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium i ragazzi di Gian Piero Gasperini, reduci dalla grandissima vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino, fanno un sol boccone deldi Juric ed entrano tra le prime quattro della classifica (addirittura chiuderebbero terzi se il 2 giugno battessero la Fiorentina nel recupero). Risultato che spedisce automaticamente la Roma in Europa League. Non c’è storia in campo con ilche perde tutti i duelli e non riesce mai ad impensierire Carnesecchi. L’, sul finire del primo tempo, indirizza la partita con un gol meraviglioso di Scamacca e con il tap-in vincente di Lookman dopo che Gemello non trattiene e si fa sfuggire la palla.

