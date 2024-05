Hellas Verona-Inter probabili formazioni Serie A | tutti gli aggiornamenti

(Di domenica 26 maggio 2024)inA nel posticipo serale e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo per l’ultima partita stagionale, la prima per Oaktree. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a– presso lo Stadio “Marcantonio Bentegodi” – per la partita della 38ª giornata del Campionato Italiano diA TIM. Ecco lediinA congli ultimidal campo(4-2-3-1): 34 Perilli; 18 Centonze, 27 Dawidowicz, 42 Coppola, 32 Cabal; 25 Serdar, 21 Dani Silva; 17 Noslin, 31 Suslov, 8 Lazovic ©; 99 Bonazzoli. A disposizione: 16 M. Chiesa, 22 A. Berardi, 94 Toniolo; 6 Belahyane, 7 Tavsan, 10 Mitrovic, 19 Vinagre, 23 Magnani, 28 Patanè, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 72 Ajayi, 80 A. Cissé, 82 Corradi. Allenatore: Marco Baroni Diffidato: Coppola. Squalificati: 9 Henry, 33 Duda. Indisponibili e/o non convocati: 1 Montipò; 11 Swiderski, 13 Cruz, 14 Joselito, 90 Folorunsho.

Verona-Inter è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming. Per l’Inter il campionato è sostanzialmente terminato da poco più di un mese e cioè da quando, grazie al successo ottenuto nel derby contro il Milan, è arrivata la matematica del ventesimo scudetto, quello della seconda stella. ilveggente

GdS - Verona-Inter, sarà turnover mirato: chance dal 1' per Audero e Bisseck, in attacco c'è Arnautovic con Thuram - GdS - verona-inter, sarà turnover mirato: chance dal 1' per Audero e Bisseck, in attacco c'è Arnautovic con Thuram - L'Inter oggi partirà verso Verona in pullman dopo la rifinitura, per fare poi rientro nella notte e chiudere definitivamente la stagione. Per la sfida del Bentegodi, secondo ... fcinternews

Preview Verona-Inter - Inzaghi cambia ma non troppo. Davanti Arna -Thuram - Preview verona-inter - Inzaghi cambia ma non troppo. Davanti Arna -Thuram - Passerella finale stasera per Verona e Inter, entrambe estremamente soddisfatte per la stagione che si conclude con i 90 minuti del Bentegodi. I padroni di casa festeggiano una salvezza che a un certo ... fcinternews