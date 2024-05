Hamilton sconvolge Monaco - la scelta non è passata inosservata

(Di domenica 26 maggio 2024), le toccanti parole del pilota che dalla prossima stagione correrà in Ferrari: “Miglior weekend della mia vita”. Un primo assaggio di Ferrari, Lewis, l’ha avuto una settimana fa ad Imola. Nel GP emiliano, dominato dal solito Max Verstappen, il pilota inglese è stato acclamato dai suoi futuri tifosi. E lui ha ricambiato calorosamente, come a dire “tra poco sarà dei vostri, ci vediamo presto!”. Gli aficionados della Ferrari, del resto, non stanno più nella pelle sin da quando, lo scorso autunno, è arrivato l’annuncio dell’appodo a Maranello, dalla stagione 2025, del sette volte campione del mondo.– IlVeggente.it (Ansa)“Un grande entusiasmo, sono stati fantastici”, ha aggiunto poia fine gara.

