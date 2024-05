Hamas lancia una raffica di razzi su Tel Aviv - Israele riunisce gabinetto guerra

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 26 maggio 2024) Il movimento estremista palestinesehato unadida Gaza che ha fatto scattare le sirene di allarme fino a Tel, per la prima volta dopo mesi, in una dimostrazione di resilienza a più di sette mesi dall'inizio della massiccia offensiva aerea, marittima e terrestre dello Stato ebraico sull'enclave palestinse. Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha deciso di convocare per questa sera, alle 21 a Gerusalemme, il suodi: in discussione, gli ultimi sforzi per un'eventuale tregua a Gaza, un accordo sul rilascio degli ostaggi e l'ultima offensiva del movimento estremista palestinese contro lo Stato ebraico.Al momento non ci sono notizie immediate di vittime o danni in quello che sembra essere stato il primo attacco missilistico a lungo raggio partito da Gaza da gennaio.