Hades 2 | tutti i personaggi provenienti dal primo capitolo

(Di domenica 26 maggio 2024) In questo articolo vi parleremo didi2 che provengono direttamente daldel 2018 Nonostante non sia ancora del tutto completo2 vanta già un bel po’ di. Nel nostro ultimo articolo vi abbiamo parlato di tutte le facce nuove introdotte per la prima volta in questo sequel, ma ovviamente non mancano anche le vecchie glorie. Se volete sapere quali sono le figure che fanno il loro ritorno dal, in questo articolo potrete trovarle tutte. Afrodite2:delIniziamo per prima cosa con una delle divinità più famose e amate di sempre: Afrodite. La dea dell’amore e della bellezza fa il suo ritorno anche in2 e questa volta sarà ancora più utile. Afrodite infatti potrà offrirvi tanti nuovi doni estremamente potenti in grado di aumentare i vostri danni ravvicinati ed applicare un nuovo status davvero efficace.