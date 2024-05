Guzzini | La Recanatese farà di tutto per la C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ad una settimana dalla "fatal" Pesaro, il patron dellaAdolfo, parla come sua consuetudine, molto da leader e da vero e proprio "padrone del vapore" ma anche da innamorato della maglia e del territorio, merce sempre più rara, di questi tempi. Tiene, inizialmente, a precisare un concetto a cui tiene particolarmente: le decisioni vengono prese, comunque, collegialmente. "Con il Direttivo ci siamo visti e confrontanti e siamo stati totalmente concordi nel cercare di perseguire, con tutte le nostre forze, la strada del ripescaggio, o della riammissione ovviamente". Quali considerazioni vi hanno spinto verso questa scelta, peraltro in linea con quanto state perseguendo da anni? "Molte cose, ma principalmente il fatto che la nostra struttura, in generale, ha ancora delle possibilità di crescita notevoli. Penso ail nostro staff, sia dirigenziale che tecnico ma sopratal settore giovanile che vogliamo curare con un’attenzione, se possibile, ancora maggiore.