Guerra ultime notizie Hamas rivendica lancio razzi da Rafah verso Tel Aviv Egitto | Martedì riprendono colloqui al Cairo

Il Pontefice non sa più come spiegare quanto sia importante e decisivo far terminare i conflitti Il Papa e la guerra. Un messaggio di pace, l’ennesimo che rischia di essere inascoltato. Ma lui, Bergoglio, non demorde e va avanti per la sua strada perché proprio non riesce a fare a meno di urlare la sua indignazione nel vedere tutte queste persone che si massacrano nel nome di chissà che cosa. notizie

“Putin non vuole la pace. Soluzione…" - “Putin non vuole la pace. Soluzione…" - Cessate il fuoco: e per nuove linee di confine, quelle del fronte dei combattimenti. Un congelamento del conflitto allo stato attuale lo vorrebbe il presidente russo… Leggi ... informazione

Medvedev: “Se Usa attaccano obiettivi russi in Ucraina sarà guerra mondiale”. Zelensky vuole Biden e Xi alla conferenza di pace in Svizzera - Medvedev: “Se Usa attaccano obiettivi russi in Ucraina sarà guerra mondiale”. Zelensky vuole Biden e Xi alla conferenza di pace in Svizzera - L’ultima minaccia è opera del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, uno dei falchi del Cremlino. Se gli Stati Uniti dovessero attaccare obiettivi russi in Ucraina sarebbe “u ... ilfattoquotidiano

Zuppi, 'negoziare per arrivare ad una pace giusta e sicura' - Zuppi, 'negoziare per arrivare ad una pace giusta e sicura' - "Per terminare la guerra è necessario negoziare. È necessario risolvere le ragioni, ma non con le armi. Non a caso dalla consapevolezza è nata l'Onu, espressione della seconda parte dell'articolo 11 ... ansa