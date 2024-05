Guerra ultime notizie Hamas lancia razzi verso Tel Aviv - due feriti Idf riduce operazione Rafah in vista ripresa negoziati

Una data ancora non c’è, ma ormai ci sono ben pochi dubbi sul fatto che l’attacco terrestre a Rafah avverrà a breve e che questo sarà una vera e propria sliding doors del conflitto in Medio Oriente. Come riporta il Times of Israel, l’esercito di autodifesa ha dato il via alle operazioni per evacuare parti della popolazione civile dalla città nel sud di Gaza e ha chiuso il valico di frontiera di Kerem Shalom dopo che un razzo lanciato ieri da Gaza è caduto nelle vicinanze, uccidendo tre soldati.

