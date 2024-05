Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie Lo Stato ebraico ignora la sentenza de L’Aja | nuovi raid su Rafah e sul campo profughi di Jenin | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024)live dellatraoggi, domenica 26 maggio A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti indae dalla Jihad Islamica, lascatenata dallonella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono quasi 36mila mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili, secondo le Nazioni Unite. Venerdì la Corte Internazionale di Giustizia deha ordinato adi fermare l’offensiva su, nel sud del territorio costiero palestinese, ma il governo di Tel Aviv non ha intenzione di fermarsi, come dimostrano iproseguiti senza sosta. Di seguito ledi oggi, domenica 26 maggio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.Ore 09.00 – Aiuti umanitari entrano a Gaza da– L’emittente egiziana Al-Qahera riferisce che quattro camion di aiuti umanitari provenienti dall’Egitto sono entrati nella Striscia di Gaza dapassando attraverso il valico di Karem Abu Salem (Kerem Shalom).