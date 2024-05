Gudmundsson - per l’Inter due rivali italiane e non solo | il prezzo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Albertdel Genoa richiestissimo in estate. Il centravanti islandese dovrebbe lasciare la Liguria per un top club,lo segue. AMBITISSIMO ? Su Tmw Niccolò Ceccarini fa il punto sulla situazione relativa ad Albert, ambito dalle bige non: «Questa sarà l’estate di. L’attaccante del Genoa ha finito una stagione strepitosa che lo visto protagonista sia in rossoblù che con la sua Nazionale. Difficile la sua permanenza anche perché c’è molto interesse. L’islandese poi ha il pregio di essere duttile tatticamente. Può giocare dietro la prima punta o a fianco, come è accaduto con Retegui. In Italia si sono già fatte avanti in maniera più o meno decisa Juventus, Inter e anche il Napoli. La valutazione è intorno ai 35 milioni di euro. Anche all’estero c’è movimento, soprattutto in Premier».-Inter, Inzaghi necessita un’altra punta di livello CERCASI PUNTA ?in estate, come anche richiesto da Simone Inzaghi, andrà alla ricerca di una nuova punta in estate.