Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze | ritardi di oltre 2 ore La circolazione sta riprendendo gradualmente

(Di domenica 26 maggio 2024) Undell’trasta causando notevoli disagi ai passeggeri. Ihanno raggiunto ledue ore per alcuni treni, ma la situazione – dopo il blocco attorno alle 8 di mattina – sta. Il problema, come ha spiegato Rete ferroviaria italiana, si è verificato tra Arezzo e Orvieto. Un’anomalia che, grazie all’intervento dei tecnici di Rfi, è stata risolta “ripristinando la piena funzionalità della”. I rallentamenti, però, continuano. E la Rete ferroviaria italiana fa sapere che ivanno dai 40 agli 80 minuti per 41 treni. Mentre fino a 140 minuti per 3 treni. Nella stazione diSanta Maria Novella, attorno a mezzogiorno, ipartono dai 10 e arrivano fino ai 100 minuti e coinvolgono anche alcuni treni regionale. Molti anche i turisti stranieri presenti alla stazione centrale del capoluogo toscano, in attesa di partire per poter raggiungere altre città.