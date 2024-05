Guasto su AV Roma Firenze - circolazione molto rallentata

(Di domenica 26 maggio 2024) Sulla linea Alta Velocità, dalle ore 8:00, laferroviaria è fortementetra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea. Le cause delsono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana. .

Per circa due ore la metro A di Roma è stata sospesa tra le fermate Battistini e Termini, con notevoli disagi per lavoratori e passeggeri costretti ai bus sostitutivi. notizie.virgilio

Domenica di disagi per chi deve viaggiare sulla linea C della Metro a Roma: “A causa di un’instabilità parziale del sistema di comunicazione della linea C della metropolitana, il servizio risulta attivo salvo che nel tratto, momentaneamente sostituito da bus, fra Alessandrino e Grotte Celoni”. ilcorrieredellacitta

