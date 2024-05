Grosseto - corriere scomparso sull’Amiata | ritrovate le scatole delle borse rubate Mistero sulla sorte di Del Rio

Sono ore di ansia per la famiglia di Nicolas Matias Del Rio, corriere 40enne che vive ad Abbadia San Salvatore (Siena) sull'Amiata e di cui non si hanno notizie da mercoledì 22 maggio 2024, quando è stato visto per l'ultima volta a Castel del Piano (Grosseto) mentre stava facendo una ... firenzepost