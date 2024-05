Grendi acquista la Wedellsborg E il 2023 si chiude a 98 milioni con i fari puntati sul Nord Africa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Archiviato ilcon un fatturato in crescita del 10%, a 98di euro, si avvicina alla boa dei 200 anni che festeggerà nel 2028. E ora il gruppolancia la linea internazionale da Cagliari verso ilsu cui scommette per il futuro e torna a fare l’armatore, con l’acquisto della nave ro-ro, mentre sul fronte terra dell’attività non sono escluse acquisizioni. Costanza e Antonio Musso, amministratori delegati del Gruppo– nato a Genova, operativo nel settore dei trasporti marittimi e della logistica, offre linee marittime da Marina di Carrara a Cagliari e Olbia e ha terminal portuali in concessione nei tre porti – hanno resto noti nelle scorse settimane i progetti di sviluppo. A segnare l’anno passato è stato l’avvio, a novembre, con una nave della Maersk, del servizio dal terminal Mito di Cagliari diretto in Tunisia. Inoltre, da qualche mese, il gruppo ha iniziato a lavorare anche con l’Algeria.