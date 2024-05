Grayson Murray - morto a 30 anni il giocatore di golf Problemi di alcol e depressione

Sembrava un sabato come gli altri al Colonial Country Club, ma presto la giornata ha preso una piega decisamente diversa. Il pubblico era numerosissimo per assistere allo spettacolo dei grandi campioni al Charles Schwab Challenge, ma in un batti baleno la giornata ha preso una piega tragica. oasport

Golf, è morto a 30 anni Grayson Murray: vincitore 2 tornei PGA - Golf, è morto a 30 anni grayson murray: vincitore 2 tornei PGA - Grave lutto per il mondo del golf. E’ morto a soli 30 anni lo statunitense grayson murray, due volte vincitore di tornei del Pga Tour e numero 58 del mondo. tg24.sky

A PALERMO - Trovato morto in auto il marito dell'eurodeputata Donato, lettera della vittima, "l'avvocato sa tutto" - A PALERMO - Trovato morto in auto il marito dell'eurodeputata Donato, lettera della vittima, "l'avvocato sa tutto" - In una lettera Angelo Onorato, l'architetto marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto ieri in auto a Palermo, avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e ... napolimagazine

F1, Napoli, Psg e Golf: le ultimissime - F1, Napoli, Psg e Golf: le ultimissime - Alle 15.00 la partenza del GP di Monaco. ADL punta tutto su Conte. I parigini vincono la coppa di lega. Muore improvvisamente murray ... corrieredellosport