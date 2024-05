Gravina - si disfa di una vecchia aut - poi usa le targhe e i documenti su una nuova rubata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 26 maggio 2024) Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio dell’Arma di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale stanno continuando a mettere in campo, in tutto il capoluogo etneo, mirati ed articolati servizi per la prevenzione e il contrasto all’illegalità diffusa, al fine di incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita. In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa didi Catania hanno denunciato un operaio 43 enne catanese, incensurato, per riciclaggio di un’autovettura. Il crimine è stato scoperto proprio grazie alla profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale dei militari, ben consapevoli che l’uomo era solito adoperare un’utilitaria bianca intestata ad un parente, e, grazie ad alcuni controlli, avevano accertato che quel veicolo era stato immatricolato nel 2013. Da qualche settimana, però, all’occhio attento degli investigatori non era sfuggito che l’auto, apparentemente sempre la solita Fiat Panda, in realtà appariva rimodernata; un lavoro fatto fin troppo bene su un veicolo in circolazione da più di 10 anni.