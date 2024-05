Grande attacco missilistico di Hamas su Tel Aviv | la risposta di Israele

(Di domenica 26 maggio 2024) Tel, 26 maggio 2024 – La tensione trae Gaza ha raggiunto un nuovo picco. Il braccio armato di, le brigate al-Qassam, ha dichiarato di aver lanciato un “” contro Tel. L’azione è stata descritta come unaai “massacri sionisti contro i civili”, come riportato in una dichiarazione sul canale Telegram del gruppo domenica mattina. Secondo il nostro inviato Fabio Tonacci, attorno alle 14 si sono udite diverse esplosioni nel cielo di Tel, accompagnate da nuvole di fumo grigio. Questi segnali indicano l’intervento del sistema di difesa aerea israeliano, l’Iron Dome, che ha intercettato i razzi. Le prime informazioni riferiscono di otto razzi lanciati dalla città di Rafah, nella Striscia di Gaza. Erano mesi che Telnon veniva colpita in modo così diretto, se si esclude l’iraniano del 13 aprile scorso. Le sirene di allarme per razzi provenienti da Gaza hanno risuonato nella parte centrale del paese, creando una situazione di allarme e panico tra la popolazione.

