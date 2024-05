Gp Montecarlo | 16 Rosso - trionfa Leclerc su Ferrari

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella cornice formata dal GP più affascinante del mondo, quello dila rossa La cornice è di quelle importanti, il Gran Premio è di quelli affascinanti, forse il più affascinante del mondiale: il GP diSi gira a millimetri dal muro, una distrazione può essere fatale. Questo èed anche questa edizione è stato un continuo cuore in gola. Alla fine l’ha spuntata Charles. La partenza è stata una sorpresa, amara per Sainz che in partenza si tocca con Piastri e fora, mentre il polemanfila via senza problemi.