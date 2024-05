E pensare che tra la via di casa sua, lungo Boulevard du Jardin Exotique, e quella dell’Albert 1er, dove scatta il GP di Montecarlo, c’è una distanza di un quarto d’ora a piedi. La vittoria di oggi nel Principato Leclerc l’ha cercata a lungo. ilfattoquotidiano

(Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc chiude il weekend perfetto di Montecarlo vincendo il Gp di Monaco, la sua gara di casa, per la prima volta in carriera. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole, dopo un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la […] L'articolo Gp Monaco, vince la Ferrari di Leclerc proviene da Webmagazine24.

