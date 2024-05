Gp Monaco | trionfa Leclerc con la Ferrari - terzo Sainz

Apoteosi Ferrari al GP di Monaco di Formula 1. Charles Leclerc è stato protagonista di una gara praticamente perfetta: il ferrarista ha confermato la prima posizione della pole e non ha mai rischiato. La gara non ha regalato grossi scossoni e le difficoltà del tracciato non hanno consentito sorpassi. calcioweb.eu

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Monaco 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato scenografico e glamour di Montecarlo, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

oasport